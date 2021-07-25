根據日本鐵鋼新聞報導，日系鋼廠全球市值排名下滑，因日系鋼廠價格改善緩慢，且要負擔脫碳化投資，市值排名下滑，市值是評估企業價值的指標之一，全球鋼廠之中，過往日本製鐵(原新日鐵住 金)、ArcelorMittal、韓國 POSCO 是市值前三名的鋼廠，幾乎是並駕齊驅，

現今排名第一的是 ArcelorMittal，第二名為美國 Nucor，第三為韓國 POSCO，第 四為中國寶武鋼鐵，第五為印度的 JSW Steel，第六為台灣中鋼，第七為印度的 TATA Steel，日本製鐵已經落到第八名。

從具體的市值來看，第一名的 ArcelorMittal 市值約 320 億美元，第二名的美 國 Nucor 市值約 300 億美元，日系鋼廠最高名次是日本製鐵，其市值約為第一名 的一半，僅 160 億美元;JFE Holidings 則世界排名約十二~十三名。

日本鋼廠的市值之所以低於其他國家鋼廠，市場人士指出，相較於海外鋼廠， 獨特的商業習慣令日本鋼廠的價格上漲速度緩慢，現貨市場很難接受市況上漲，導 致價格僵化，這對股市是負面因素。

此外，市場擔憂未來日本內需減少，又日本高爐煉鋼比重較高，因此會聯想 到日本高爐廠對脫碳化投資的沉重負擔。日本政府雖提出總額達 2 兆日圓的 GI 基 金(Green Innovation)，但歐洲相同規劃的資金規模卻是日本的 10 倍，因此在日 本這些投資被認為只會加重各家企業的負擔。

亞洲地區， 7 月 13 日，日本製鐵的市值為 1 兆 7500 億日圓，日立金屬約 9200 億日圓， JFE Holdings 約 8000 億日圓，神戶製鋼約 2600 億日圓，丸一鋼管約 2500 億 日圓，大和工業約 2400 億日圓，大同特殊鋼約 2300 億日圓。