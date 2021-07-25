新北市議員唐慧琳2019年12月被醫生告知罹患胰臟癌，去年11月仍抱病出席「秋鬥」反萊豬，讓支持者印象深刻。唐慧琳病情惡化，不敵病魔，今晨5時許辭世，讓不少支持者都相當惋惜，而她臉書最後一篇是在7月21日，當時仍不忘提醒大家注意防颱、防疫，也為東奧選手加油。

唐慧琳經常透過臉書與支持者互動，最後一篇文章則是在今年7月21日，提醒大家做好防颱準備，檢查門窗是否牢靠，準備手電筒、乾電池及行動電源以備停電之需及求援之用，房屋外、庭院內，各種懸掛物件應即取下或加強固定，以免被風吹落變成傷人利器，並準備少許乾糧物品，而疫情期間，她也不忘叮嚀大家，保持好防疫措施，同時也預祝選手們奪金為國爭光。

當時還有人在底下留言提醒他保持體力，要平安健康，如今辭世消息傳出，網友紛紛表示不捨，希望她一路好走、離苦得樂。

唐慧琳7月21日PO文提醒大家防颱、防疫。（圖／摘自唐慧琳臉書）

唐慧琳罹患胰臟癌第三期，去年12月31日她曾在臉書感嘆，2020年這一年特別冗長而不平靜，負面的訊息接連不斷︰疫情的蔓延、兩岸敵意升高、萊豬進口、司法正義淪喪、民主自由倒退。見不到一絲喜悅，也看不到一線光明。

他也提到自身狀況，表示自己不幸罹患癌症，且是癌王，一年來身心備受折磨，但她沒有氣餒和放棄的權利，深感尚未善盡家庭和社會的責任，讓她下定決心與病魔奮戰到底，拚個「它死我活」。