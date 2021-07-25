台灣好手楊勇緯在東京奧運柔道男子60公斤級勇奪銀牌，替我國代表隊拿下本屆奧運首面獎牌，更是台灣柔道史上首面奧運獎牌，楊勇緯以帥氣的外型和永不放棄的精神爆紅，不少網友還拱楊勇緯參加運動綜藝節目《全明星運動會》PK曹佑寧，對此，製作單位也正面回應了。

來自排灣族的23歲柔道好手楊勇緯，挺進東奧男子組60公斤級決賽，楊勇緯不敵地主日本選手高藤直壽，拿下銀牌，楊勇緯初次登上奧運殿堂，就一路過關斬將奪牌，楊勇緯也以帥氣外型、不服輸的心以及永不放棄的精神爆紅，網上已有許多「楊太太」，而楊勇緯IG粉絲人數更是翻倍成長，從之前的1萬到現在已有15.6萬粉絲，人氣超夯。

楊勇緯在東京奧運嶄露頭角後，不少網友還拱楊勇緯參加運動綜藝節目《全明星運動會》，期待楊勇緯PK前棒球選手曹佑寧，對此，曹佑寧昨（24日）則在IG限時動態大讚楊勇緯是「勇士」，同時，曹佑寧也回應對決一事，他直呼：「勇緯真的太強大了，要PK什麼？柔道的話先不用哈哈哈」。

至於網拱楊勇緯對決曹佑寧，根據《三立新聞網》報導，節目製作單位則表示，楊勇緯回台灣要隔離14天，出關時間預計在9月，而《全明星》只剩3集「預計8月中就會錄完，所以恐怕趕不上」，雙方時間搭不上，盼望楊勇緯對決曹佑寧的網友，可能無法完成心願。