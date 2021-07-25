中華代表隊柔道好手楊勇緯，在柔道男子60公斤級賽事中一路前進、闖進決賽，率先奪下台灣本屆東奧第1面銀牌，同時也是我國史上第1面柔道獎牌！

今年23歲的楊勇緯近年出征國際賽場皆有斬獲，在2017年亞洲青年柔道錦標賽60公斤級中，幫台灣奪得第1面柔道亞青金牌；2018年亞洲運動會獲得男子60公斤級銅牌，2019年亞洲柔道錦標賽上摘得男子60公斤級銀牌，2020年參加德國杜賽道夫柔道大滿貫賽拿下銀牌，創下運動生涯大滿貫賽最佳成績。

今年奧運的16強首戰，面對保加利亞的傑什夫(Yanislav Gerchev)，雙方一路鏖戰到延長賽，楊勇緯成功壓制住傑什夫20秒取得「一本勝」。

8強遭遇難纏的荷蘭選手茨亞卡杜阿(Tornike Tsjakadoea)，楊勇緯開局進攻猛烈，之後逮到機會將對手壓制在地，對手無力掙脫，楊勇緯最終以壓制取勝。

4強對手為法國的姆凱德澤(Luka Mkheidze)，為2021年歐錦賽奪下銀牌的好手。楊勇緯再度壓制對手20秒獲得勝利，闖入決賽。

決賽對手高藤直壽為上屆里約奧運銅牌得主，同時也是在2017年亞洲大洋洲錦標賽決賽時的老對手。面對來勢洶洶的對手高藤，勇緯最終奪下銀牌。改寫自1964年柔道列入奧運項目以來，我國柔道選手最佳成績。

楊勇緯於今年出發東京前，在高雄長庚紀念醫院請中醫部醫師郭純恩進行雷射針灸治療，而兩人的緣分，可以追溯至2017年台北世大運，當時大賽前夕，楊勇緯在比賽中被關節技固定手肘受傷，但他堅定地跟醫師表示，團體戰需要他的上場，請醫師務必協助他重返比賽，郭純恩透過雷射針灸，以無痛的方式舒緩勇緯手肘周圍肌肉，改善部位疼痛及關節活動度，讓勇緯重回戰場，也因此而能留下深刻印象。

郭純恩醫師為長庚運動醫學團隊中醫師，同時也是本屆東京奧運中華代表團的隨隊醫師。