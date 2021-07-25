前伊朗跆拳女將「海嘯」阿里薩德(Kimia Alizadeh)在東奧25日取得重要一勝，也是她人生難忘的一勝。阿里薩德去年1月出奔，宣布自己不再是伊朗國民，她表示「我是伊朗數百萬受壓迫婦女中的一員。」她此次在女子57公斤級對上伊朗女將Nahid Kiyani Chandeh，成功以18-9搶下勝利。

阿里薩德今年23歲，奪得2016年里約奧運的57公斤銅牌，成為伊朗史上首位在奧運奪牌的女性運動員。奧運雖然是全球的體壇盛會，但部分伊斯蘭國家因為信仰的緣故打壓女性運動員，單是服儀規定就讓伊朗女性無緣很多賽事，白白浪費波斯民族的體能天賦。

頂尖運動員逃離國家，當然引來伊朗德黑蘭政府的嚴厲譴責。根據《路透》報導，出奔到德國之後，阿里薩德取得難民身分並定居於阿沙芬堡，最終成為29位「國際奧會難民隊」的一員。她不像那些基於戰亂而出逃的運動員，她寧願沒有國家也不要當伊朗人。這多半是伊朗虧待女性運動員而嘗到的苦果。

奧會難民隊成立於上屆里約奧運，本屆東京奧運難民隊從5年前的10人擴張到29人，並且首度出現難民帕運隊伍。