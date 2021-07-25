帶著強烈企圖心來到東京的台灣桌球混雙組合林昀儒／鄭怡靜，昨日輕鬆闖過首輪後，今早在8強賽迎戰韓國李尚洙／田志希，經過61分鏖戰後4比2獲勝，距離金牌戰只剩一步之遙。

林昀儒／鄭怡靜開賽後失誤偏多，加上對手的一顆幸運擦邊球，中華隊7比11輸掉首局。次局，林昀儒與鄭怡靜迅速調整過來，兩人走位也靈活起來，11比4扳平戰局。

比賽來到第3局，台灣組合3比2領先，鄭怡靜搶攻失手，田志希的一顆爭議球得分，韓國隊氣勢反轉，林昀儒／鄭怡靜7比11遭到逆襲落敗。第4局林昀儒的反手拉擊以及台前搶攻戰術奏效，鄭怡靜的時間差攻擊也打得對手措手不及，11比7將戰線逼成2比2平手。

關鍵第5局，林昀儒／鄭怡靜積極強攻，逼得韓國組合只能退防，11比8搶下聽牌優勢。林昀儒和鄭怡靜士氣大振，第6局4比5落後時發動幾波攻勢得手，最終隨著李尚洙發球，林昀儒搶拍成功11比7贏得勝利。