取自蔡英文臉書

國內疫苗接種率持續提升，蔡英文總統今天表示，截至目前，全國疫苗接種累計已超過634萬人次，接種人口涵蓋率與劑次人口比都達成原先設定七月底破25％目標，「比預期更早！」她承諾，會持續取得疫苗進行接種，讓台灣社會的集體防護力不斷上升。

蔡英文在臉書表示，在密切關注東京奧運賽事的同時，她要向大家報告全國疫苗接種的進度：截至目前為止，全國的疫苗接種累計已經超過634萬人次，接種人口涵蓋率（至少打過一劑疫苗的人口比例）來到26.05％，劑次人口比 則來到27.02％，都達成了原先設定七月底破25％的目標，比預期更早！

她說，要謝謝大家，踴躍登記意願，依序預約接種，保護自己也保護親友！接下來，我們會持續取得疫苗、持續進行接種，讓台灣社會的集體防護力不斷上升。

全國疫情警戒即將在周二（7／27）調降為二級。蔡英文也提醒民眾，「降級不鬆懈，在家看奧運最安全」，若要出門，也請記得嚴格落實戴口罩、實聯制、保持社交距離等防疫措施！