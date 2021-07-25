日前曾有留學生稱施打AZ後返回美國學校，結果不被校方承認，引發網友擔憂未來出國恐受阻。對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，AZ疫苗獲得最多國家入境認可，其次是輝瑞／BNT，莫德納僅排行第5。

陳志金日前於個人臉書粉專《Icu醫生陳志金》發文指出，根據英國新聞周報《經濟學人》報導，新冠疫苗中獲得最多國家認可的為AZ，有近120個國家，輝瑞／BNT位居第二，有近90個國家，其次為俄羅斯衛星五號，有逾60個國家、大陸國藥也有逾50個國家認可，莫德納則排行第5，有逾40個國家承認可入境免隔離。

陳志金在臉書分享疫苗國家認可排行。（圖／翻攝自陳志金臉書）

陳志金說，這份數據可能與AZ有最多國家使用有關，但事實上有些國家入境時，並不會特別要求提供疫苗注射證明。

另外，台大醫院婦產科名醫施景中日前也在臉書指出，AZ是目前全世界最多國家採用的疫苗，且絕大部分英國人也都是接種AZ，美國CDC網站也有承認AZ。他認為，若AZ不被國際接受，那麼英國人也會被拒於美國門外，呼籲大家「別再黑AZ」。

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