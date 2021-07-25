一名從事美妝的牛仔熱褲辣妹，因三級警戒業績不好，收入頓減，竟上網約砲兼差賣淫，日前辣妹在網路社團上認識一名王姓男子，雙方約好「連結一次」6200元，昨晚一起前往賓館辦事，但王男嫌女方技巧不如想像好，物廉價又高，竟當場殺價遭到女方拒絕，王男竟報警稱與女子在賓館有金錢糾紛要求前來處理，警方到場後王男卻說不出原委，原是員警又金辣妹找回，才知道竟是為了性交易費用起口角，立刻將兩人帶回法辦。

嫩男花6200約牛仔熱褲辣妹「連結」，卻嫌技巧差想殺價，報警稱有金錢糾紛也遭法辦。(戴志揚翻攝)

中央流行疫情指揮中心日前宣布，全國自7月27日起降為第二級警戒，惟部分特定娛樂休閒場所仍須維持停業關閉。新興分局前金所在日前接獲報案查處一起糾紛案件，經過員警深入調查後，揪出兩人原來是在飯店內從事「人與人連結」性交易行為而衍生了糾紛，事後雙雙遭本分局依社會秩序維護法移送裁罰。

新興分局前金分駐所日前(23)日14時30分接獲一名王姓男子報案，表示其稍早在前金區七賢二路的某旅館與一名女子發生糾紛，兩人一言不合女子遂騎乘機車離去。警方介入詢問後，發現王男始終支支吾吾，語意交待不清，進一步仔細追問下兩人爭吵細節，男子卻仍言詞閃爍說不出個所以然，只說自己與女子確實有金錢糾紛。

由於2人既非朋友關係卻有金錢糾紛，員警察覺有異，為求謹慎事即循線通知該名蔡姓女子(78年次)到案說明，蔡女於晚間到場，警方由兩人對話中卻意外發現，戳破王姓男子謊言，原來兩人稍早是相約在旅館內從事「不法連結」的性交易行為。

根據調查，蔡女平日從事美妝工作，因經濟困頓故兼差賺取生活費。雙方係在網路臉書某社團上認識並相約出來飯店交易，事先講好性交易代價為6200元，雙方在完事後，王男也付了6200元，但是王男認為蔡女的服務與所支付金錢落差太大因而感覺「價格太貴」，當場討價還價致使兩人不歡而散，蔡女隨即騎機車離開。全案於偵訊後2人依違反社會秩序維護法移請裁罰，並將2人帶往醫院接受PCR檢測。

新興分局分局長戴台捷表示，雖疫情指揮中心宣布將於27日起降為第二級警戒，但警方對於取締從事色情交易行為不會因此減弱，為避免從事色情交易而造成防疫破口，新興分局將全力針對轄內旅宿業、出租套房等可能從事性交易之場所，主動積極出擊斬斷連結，不會因為「疫情降級」而減低警方對於不法行為的查緝能量。同時也呼籲市民朋友，任何人都不應抱持僥倖心態，呼籲業者勿以身試法，若有不法警方必依法偵辦。