永遠的俠女！唐慧琳今凌晨胰臟癌過世 享年50歲

國民黨新北市議員唐慧琳2019年12月被醫生告知罹患胰臟癌，但仍不放棄希望，堅強和病魔奮戰到底，並出席去年的反萊豬遊行，讓支持者印象深刻，詎料，唐慧琳今晨因病情惡化，不敵病魔，早上5時多辭世。對此，國民黨副秘書長李彥秀在臉書發文，想起去年唐慧琳出席反萊豬身影，「你的出席激勵了我們多少士氣，鼓舞了我們的信心，堅定了我們的信念，俠女風範，始終如一」。

得知唐慧琳離世的消息，李彥秀隨即在臉書發文哀悼，希望唐一路好走，並表示「病痛對你身體的磨難，從來沒有影響到你堅忍的意志，在我心中，你永遠是行俠仗義，凜然正氣的俠女」。李彥秀更想起去年的反萊豬遊行，唐慧琳抱病出席的情景，稱「你的出席激勵了我們多少士氣，鼓舞了我們的信心，堅定了我們的信念，俠女風範，始終如一」。

李彥秀文末表示，「想必遠離病痛的你，在遠方，也會繼續路見不平拔刀相助，繼續為理念堅持吧！慧琳，病痛都消失了，一路好走」。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「痛失英才！國民黨少了一位戰將」、「雖然些許的不捨，祈盼佛菩薩接引往生西方極樂世界」、「沒天理，怎麼又失去了一位好民意代表呢」、「慧琳議員，沒有病痛了，從此雲遊四海自由自在。永遠懷念妳」、「真的不公平，痛失英才啊」、「唐議員去世了，真不敢相信，她是個不錯的人，當初九合一大選，剛好10月10號國慶日穿著國旗裝去新店支持她，真的好像做夢一樣，說走就走非常遺憾，不敢相信」。