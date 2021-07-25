台北市長柯文哲日前喊出開學將採「線上線下混合班」，北市副市長蔡炳坤說，「線上線下混合教學」是全球疫情時代的新常態，台北市作為全球化智慧城市，在數位發展上已相對成熟，藉此機會大幅提升數位教學的實力，並增進學習效率，與世界同步。

蔡炳坤指出，國小一、二年級因年齡較小、國中三年級與高中三年級有升學考試，以到校實體上課為主，其他年級可採實體教學與遠距教學同步進行；教學平台以台北酷課雲為主，輔以其他線上教學資源。

蔡炳坤指出，推動線上線下教學有3個共同原則，第一點可以採取班群的方式，3個班一個組，這樣老師就可以協同教學。

蔡炳坤說，第二點線上教學分為同步和非同步教學，老師可以交叉安排，非同步教學可以看公播版的教學錄影帶；蔡說，第三點是要兼顧學生線上和線下學習時間的安排，避免學生長時間盯著螢幕，視力受到影響。

蔡炳坤強調，目前教育局正在進行相關的規畫，由於各學校規模不同，教學上可以因地制宜，條件較好的學校可以努力往前走，教育局也會全力協助各校在設備不足或師資訓練，盼能朝數位學習的目標前進共同努力。