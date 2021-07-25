中央氣象局表示，由於季風低壓環流北移，目前台灣在季風槽南面，西南季風在未來7到10天將影響台灣中南部天氣，中南部除了有局部性大雨外，周三後水氣增加，南部山區甚至有局部豪雨機率，背風側的北部與東半部則屬於高溫炎熱，可說是天氣大不相同；第8號颱風「尼伯特」持續往日本本州北部方向移動，對台灣無直接影響。

氣象局預報員徐仲毅表示，第6號颱風「烟花」目前位於台北的北北東方500公里海面上，未來12小時將登陸錢塘江口，由於移動緩慢，有滯留打轉可能，不過登陸後強度上會逐漸減弱；第8號颱風「尼伯特」目前位於台北東方2930公里海面上，目前正朝北北東移動往日本本州北部方向移動，預計27、28日就可能登陸，距離正舉辦奧運的東京也不遠，有可能會在登陸範圍，不過未來成長有限，預計以輕度颱風登陸機率較高，28日將減弱為溫帶氣旋。

台灣目前台灣在季風槽南面，盛行西南風天氣型態，預計將為期7到10天，周三後水氣增加，迎風面的中南部會有局部性大雨，南部山區不排除有局部性豪雨機率，低窪處要嚴防積淹水，；背風側的北部與東半部屬於高溫炎熱，並以午後雷陣雨的降雨型態為主，不過周三之後北部、東半部也可能出現局部短暫雨。

溫度部分，今天各地白天溫度偏高，各地高溫約33至35度，大台北、宜蘭、花蓮縣縱谷有36度以上高溫機會，此外受西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，花蓮縣縱谷，台東縣地區為高溫橙色燈號，有38度以上高溫出現機率。

徐仲毅指出，受西南風影響，台灣西北側和東南側要注意強風，特別今天基隆北海岸和東南部有9-10級強陣風，未來沿海風力也偏強，也要留意長浪，海邊活動要注意安全。

至於西南風是否會增強為西南氣流，目前氣象預報的不確定性較高，氣象局將持續關注。