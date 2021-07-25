美國副國務卿雪蔓訂於美東時間本月25至26日訪問大陸，並與外長王毅等人會面，外交部今天表示，我方一向與美方有密切良好的聯繫管道，並已在事前與美方溝通，美方也將循例在事後向我方簡報說明會談要情。

美國國務院21日宣布，副國務卿雪蔓亞洲行將加上兩站，其中25至26日她將訪問中國，在天津市與王毅等官員會面。外媒報導，雪蔓預計在26日先見中國副外長謝鋒，再會國務委員兼外交部長王毅，強調美方不會迴避任何艱難議題。

外交部副發言人崔靜麟指出，外交部已注意到美國副國務卿雪蔓將於本月25日至26日訪問中國天津與中方官員會晤，我方一向與美方有密切良好的聯繫管道，並已在事前與美方溝通，美方也將循例在事後向我方簡報說明會談要情。

他說，台美關係持續緊密友好，美國拜登政府上任後，已多次重申《台灣關係法》與「六項保證」，強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」（rock-solid），也一再以實際行動展現堅定支持台灣的明確立場。未來外交部也將持續與拜登政府密切合作，深化台美全方位夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。