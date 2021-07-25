美國奧運代表隊23日以海軍藍外套搭配牛仔褲亮相東京奧運開幕式會場，雖然貴為名設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）所設計，但是這套隊服被美國民眾嫌到翻，批評不像運動員穿的，比較像是貴族學校菁英學生的休閒服，或是白人中產階級的度假服裝，無法代表美國的多元性。
綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、英國《每日郵報》（Daily Mail），23日晚間東奧開幕式上，各國代表隊的進場服成為關注焦點，今年美國隊的制服出自名設計師雷夫羅倫之手，海軍藍條紋相間的上衣外罩上海軍藍正裝外套，下半身搭配深藍色牛仔褲與小白鞋，選手的脖子上再纏上有美國國旗圖樣的手帕。
雖然出自名家之手，但是這套隊服被美國民眾嫌到翻，網友一致批評雷夫羅倫把運動員打扮得像是富家子弟，不像準備要參加比賽的運動員。
有網友砲轟：「他們看起來像是辛苦了一天，看著信託基金成長後，在遊艇俱樂部聚會喝著白蘭地。」
有人形容像是私立寄宿學校學生，也有人生動形容這套服裝像是那些會講出「我要打電話告訴我爸，他是個律師」的富家子弟會穿的。
美國喜劇演員穆爾辛（Molly Mulshine）傳神表示，「為什麼美國隊隊服看起來像是他們因為你罵髒話就向人資部打小報告」，又或者像是那種會「上下打量別人的女子」會穿的衣服。
網友們批評，美國選手是代表多元的團體，並不是只有白人富家子弟，認為這套隊服無法代表選手的多元性。
也有人呼籲應該要把設計師雷夫羅倫換掉。
雷夫羅倫自2008年起開始為美國奧運代表團設計隊服，《紐約郵報》（New York Post）報導，7月中旬他稱這套服裝為「經典全美式風格」，每件布料都採用美國製永續材料，甚至還有自動涼感功能。
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文章來源：'YACHT CLUB' LOOK Ralph Lauren-designed Team USA Olympics outfits ripped as ‘preppy’ and ‘pretentious’ online after Opening Ceremony
文章來源：Team USA Olympics outfits designed by Ralph Lauren are panned on Twitter for making athletes look 'like they're on vacation in Newport' or 'meeting at the Yacht Club'
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