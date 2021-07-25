「柔道男神」楊勇緯在東京奧運柔道男子60公斤級勇奪銀牌，創下柔道代表隊史上最佳成績，台灣之光楊勇緯圈粉無數，網上也有許多「楊太太」追隨，還有網友翻出楊勇緯的童年照，楊勇緯眉大眼模樣雖然萌翻，但有不少網友都歪樓關注楊爸爸的帥氣顏值，大讚：「你爸也太帥了」。

柔道好手楊勇緯首次登上奧運就拿下好成績，楊勇緯摘下東奧男子組60公斤級銀牌，替我國代表隊拿下本屆奧運首面獎牌，更是台灣柔道史上首面奧運獎牌，楊勇緯以不放棄的精神圈粉無數，他的IG粉絲更是翻倍成長，從之前的1萬到現在已有16.5萬粉絲，人數持續增加。

就有網友翻出楊勇緯去年PO出的童年照，原來楊勇緯從小就是帥哥一枚，濃眉大眼模樣萌翻，不過網友也注意到，楊勇緯的高顏值原來是來自爸爸，楊爸爸外型帥氣、顏值超高，當時就有人驚呼：「你爸也太帥了」、「爸爸好帥」，認為楊爸爸像男星柯叔元、江國賓，楊勇緯也現身回應：「對吧～」並開心說：「所以我像他」。

23歲楊勇緯出身柔道世家，母親和哥哥都是柔道好手，楊勇緯父母得知兒子摘下東奧銀牌，更是感動得眼眶泛淚，楊勇緯母親激動說：「勇緯你很棒！你辛苦了！」楊勇緯爸爸驕傲兒子奪銀牌，雖然不能陪兒子出賽有點遺憾，希望3年後還可以再拚。