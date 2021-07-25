立法院長游錫堃今天接受前總統陳水扁專訪時透露，前美國在台協會處長酈英傑要離台前，他曾要求酈英傑向美方建議若中共越紅線挑釁台灣，台美就要立即建交。至於憲改，他也坦承除了公民權下修到18歲之外，其他議題若要在本屆立委任內納入修正會有困難。

游錫堃今天接受陳水扁微微笑廣播節目專訪， 談到民進黨創黨歷史，1986年9月28日是以黨外選舉後援會推薦大會名義在台北市圓山飯店舉行會議，132位與會人員簽名組建民進黨，1986年底舉行第一屆增額立委、國代選舉，民進黨當選23人。

當時游錫堃是黨外選舉後援會召集人，游錫堃表示，當年在圓山飯店開會是他故意安排，因為在此之前已陸續發生美麗島等事件，他評估認為以後援會方式組黨最有可能成功。

他說，無論是雷震還是美麗島事件等等，都是採取選後組黨方式，當時的國民黨政府敢抓人，但後援會參加的人較多，宣布後如果國民黨要抓人，家屬若站出來，隨後的選舉票數就會衝高，他們就會有顧忌，因此那次在圓山飯店的會議「是故意安排的」。

游錫堃也透露，1994年李登輝曾徵詢他擔任交通部長，雖然這是對他的肯定，但當時評估並請教很多人後，認為不如將宜蘭縣長好好做，縣長的職位也比較有事做而不要為個人權位；1997年陳水扁擔任台北市長時也曾邀他擔任台北市副市長，當時他宜蘭縣長任期只剩最後一年，很多建設仍在進行，最後也決定做好做滿而予婉拒。

陳水扁詢問主張台灣獨立並力推台灣入聯的游錫堃，是否仍認為台美有建交或入聯可能？游錫堃認為，如果台海發生戰爭就會，若無戰爭會拖很久。

陳水扁提到之前訪問前國安會祕書長邱義仁，邱也表示美國不支持台灣獨立，要如何談建交？游錫堃坦承，如果美國不支持台灣不可能入聯，但川普政府時代若中國亂來，台美建交是有可能的。「邱義仁說的也沒錯，但仍有想像空間」。

他也透露酈英傑離任要返美前他曾與酈英傑通電話，他建議酈英傑向美國政府建議，對中共喊話畫紅線，一旦挑釁台灣引發台海危機，美國就要立即與台灣建交。

至於憲改議題，是否除了公民權下修外，包括廢監察院考試院等議題也有可能？游錫堃認為，憲改若降低投票年齡這條能通過就有60分，若加上廢考監等也能通過就能再往上加，但「我了解這一屆要修成很困難」。