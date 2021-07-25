秦昊、李沁在《錦繡南歌》有許多甜蜜的戲。（中天娛樂台提供）

秦昊在《錦繡南歌》有精湛演出。（中天娛樂台提供）

秦昊在《錦繡南歌》有精湛演出。（中天娛樂台提供）

演技派男星秦昊與古裝女神李沁合演的《錦繡南歌》26日起晚間8點在中天娛樂台開播，這也是秦昊的首部主演古裝劇，他表示是至今與女生演過唯一一次這麼甜蜜的戲，劇中有兩人「共咬一根髮簪」、「以口餵藥」等橋段，秦昊自曝：「以往都是和男神發糖或跟罪犯過招，這是第一次和女生從頭到尾談這麼甜的戀愛！」

出道已超過20年的秦昊，素有「文藝男神」稱號，憑藉《春風沉醉的夜晚》入圍金馬獎最佳男主角獎，更與《青紅》、《浮城謎事》等作品入圍坎城影展，除此之外，更有多部作品入圍柏林影展、威尼斯影展的紀錄，也讓他被稱為國際影展的常客。秦昊主演的《隱秘的角落》，天后蔡依林也為之入迷，秦昊在劇中演繹殺人犯張東升，精湛的演技讓他人氣高升。

《錦繡南歌》劇中講述俠女沈驪歌（李沁飾）與彭城王劉義康（秦昊飾）偶然相識，且共同對抗敵人，在過程中兩人共患難而產生情愫，並一同保衛國家的故事。秦昊在採訪中被問到為什麼會接演《錦繡南歌》，他開玩笑說：「因為那時沒說李沁老師要演！說正經的別鬧了！」不難看出兩人私底下的好交情，但他也說：「這劇本我看了，應該算我拍戲到現在看得最好的一個古裝劇本，所以當時我為了這部劇，也推了很多戲！」他更透露在挑劇本時，老婆伊能靜也會給他一些建議，而當與女演員要拍重要的戲時，伊能靜更會為他準備漱口水、口香糖。從這些細節可看出伊能靜相當支持秦昊的事業。

秦昊近期除了演戲外，也與老婆伊能靜一起上《婆婆和媽媽》等綜藝節目，兩人之間的互動討論度相當高，秦昊談到參與網劇和綜藝使家庭花銷夠，「讓我有了不接爛戲的底氣！」他更表示：「要把自己的狀態調整到很好，希望能把沒有拍過的戲全都拍一遍！」展現出他對演戲的野心及熱忱。由「文藝男神」秦昊精湛演出的《錦繡南歌》明（26日）起周一至周五晚間8-10點在中天娛樂台播出。