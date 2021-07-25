美國下一代攻擊核潛艦

美國海軍的未來核攻擊潛艦SSN(X)將結合先前各型潛艦的最佳戰鬥特質，成為高級將領所謂的終極掠食者。

據《動力》（The Drive）網報導，美國海軍軍令部長辦公室水下作戰師（Undersea Warfare Division）師長休思頓（Bill Houston）在美國「海軍協會」（Navy League）的2021年「海空與太空展」（Sea Air Space 2021）座談會中說，下一代攻擊潛艦該結合海狼級（Seawolf-class）潛艦的酬載量與速度，以及維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦的聲學技術和感測器。此外，新潛艦要融入的，還有洛杉磯級（Los Angeles-class）與哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦的優點。

休思頓證實，新一級潛艦應該會是速度更快、酬載量更大、齊射率更高，殺傷力更強，並具備聲學優勢的獵殺潛艦。他強調，美方有信心，能在一個平台上集大成。SSN(X)新潛艦的艦身不僅很可能比維吉尼亞級寬，還可能採用為哥倫比亞級研發的新技術。

事實上，分析認為，從種種跡象聽來，美國海軍想要的，無疑是如海狼級般高性能的未來攻擊潛艦。冷戰末時，海狼級潛艦被設計為終極獵殺潛艦，但由於造價不斷攀升，最後只打造了「海狼」號（USS Seawolf，SSN-21），「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）和「吉米卡特」號（USS Jimmy Carter，SSN-23）等3艘。最後美軍把它們廣泛用在研發，還有特種任務上。

其中「吉米卡特」號比另2艘海狼級潛艦長約30米，安裝了一節多任務平台（MMP），因此能出動遙控載具和海豹部隊，大都用以從事水下諜報行動和高機密的軍事任務。目前看來，SSN(X)高度著重的，很可能是速度、隱形性，甚至魚雷發射系統等典型的獵殺潛艦特性，以攻擊潛艦和水面艦，而不是垂直發射系統等，用以攻擊陸上目標的武器。