PTT網友感嘆東奧女子跆拳道49kg量級根本是「模特兒之戰」，其中摘下銅牌的以色列選手艾維莎·森貝格（Avishag Semberg）最讓網友驚艷。（翻攝IG avishag_semberg）

奧運賽場上選手們為爭取佳績奮力拚搏，但「內行看門道，外行看熱鬧」，很多時候選手顏值更吸引觀眾目光。就有網友發現，女子跆拳道49kg級的選手們的顏值、身材全都相當突出，驚呼這個級別賽事「根本模特兒之戰吧？」，曬出選手們的私照，更讓眾多鄉民驚呼：戀愛了！

有網友在PTT發文《女子跆拳道49kg根本模特兒之戰吧？！》，曬出多張選手私照，並表示：「剛剛看奧運女子跆拳道49kg級的比賽，發現選手都滿漂亮的，身材都模特兒等級，167/49、170/49這樣，好像小時候玩過的美女電玩《生死格鬥系列》。」，

女選手們美照引爆眾多鄉民熱烈迴響，其中摘下銅牌的以色列選手艾維莎·森貝格（Avishag Semberg）更是獲得一致讚賞「銅牌好正」、「銅牌的也太美了」、「五官比例很美精緻」、「前幾張根本明星品牌代言照吧」、「銅牌可以直接出道了吧」、「銅牌也太正了...戀愛了」、「原來是選美啊！我以為是奧運勒」。

森貝格（Avishag Semberg）年僅19歲，真的是跆拳道美少女。（翻攝IG avishag_semberg）