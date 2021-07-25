吳淡如的Podcast內容遭盜版頻道搬運。（摘自吳淡如臉書）

繼代言的塑崩褲被人盜圖販售盜版商品後，吳淡如的Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》最近也被網友把節目內容直接搬至YouTube，並擅自開設頻道「吳淡如podcast」。不少粉絲誤以為這是吳淡如的官方頻道，紛紛訂閱收看。沒想到，最近該頻道中竟出現「越南的A片」，甚至利用該頻道的名氣開始販售商品，吳淡如擔心粉絲受騙，決定開設正版頻道，向盜版頻道喊話：「可以休息了。」

吳淡如說公司小編曾發訊息請對方勿再使用，不過對方仍每日照常上傳，本來想睜一隻眼閉一隻眼，直到朋友發現該頻道竟混雜「越南A片」，吳淡如才深覺事情大條，趕緊開設正版官方頻道，以免粉絲被誤導。她說這類被盜用的事情常發生，採取法律途徑當然可以，但太麻煩了，所以不會向對方提告。她相信人性本善，對方會上傳她的內容應該是好意，但如果想獲取不當利益，還放A片，「那現在正版出來了，就請他休息囉，不用那麼勤快了。」

吳淡如的Podcast頻道累積下載數已超過3千8百萬次，近期發行的新書《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》上架不到3天，就攻下網路書店排行榜冠軍，把蟬聯許久的「主委」謝孟恭股癌硬是拋在腦後，兩人不論是在書店排行還是Podcast排行榜成績旗鼓相當、難分軒輊。吳淡如說，不能說「打敗」他，因為未來天下當然是年輕人的，「我非常欣賞他，如果我28歲有像他這麼聰明又這麼會理財，我相信我一定富可敵國。」

最近陸續開放各類人群施打疫苗，但尚未輪到吳淡如，她的爸爸、婆婆先前早已施打，老公也已經施打完畢。她說爸爸很可愛，在施打疫苗前還把遺書寫好，把自己的生平自傳寫了一遍，婆婆更是幽默說：「現在不能死，現在死了會沒人拜。」讓她哭笑不得。