台東縣南迴線上太麻里、金峰、大武、達仁共4鄉25日早上近6點無預警停電，經台電台東營業處檢修發現是線路設備故障，非用電增加所致，停電戶共有816戶受影響，在早上8點29分左右恢復電力。

東部天氣炎熱，一早5點58分因鹽霧害導致停電，該地區許姓民眾表示，想趁假日好好補個眠，未料停電後冷氣就無法運作，才發現是停電。

台電台東營業處表示，電桿香蘭#421斷線，引發香蘭#210開關故障，並非用電增加引起，停電戶816戶已於上午8點29分全數復電。