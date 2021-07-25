受到烟花颱風影響，高雄24日颳起陣陣強風，苓雅區中正一路一棵路樹突然倒塌，當時行經該路段的機車騎士差點被重達百公斤的路樹砸中，後方來車見狀也緊急煞車，幸虧沒有造成人員傷亡，但路樹橫躺在路中央，嚴重影響車輛通行，警方及市府相關單位耗費1小時才排除路樹，讓交通恢復順暢。

高市警苓雅分局福德二路派出所24日接獲民眾報案，稱中正高中前有大型路樹倒塌，已嚴重影響車輛通行，警方獲報後立即派員到場查看，警方表示，原本寬大的中正一路四線道，因為被路樹佔據，當時僅剩一線道可以通行，高度也達到燈桿的一半高度，完全無法看清前方視野，而來往的汽車、機車眾多，卻只能利用剩下的一線道通行，導致路段極度壅塞。

員警見狀後，立即通知高市府工務局養工處前來清除，並立即在場指揮交通、疏導車流，待養工處人員到場後，合力將這棵逾百公斤的大型路樹運至清潔車上載運離開，由於倒塌的路樹龐大，相關人員耗費1小時，終於順利排除路樹，恢復該路段交通順暢。

路樹排除後，警方調閱監視器確認路樹倒塌的過程中，有無人員受傷或財損，竟發現路樹倒塌時，恰巧有一輛機車行經該處，所幸機車騎士發現異狀後，緊急煞車才逃過一劫，沒被倒塌的路樹擊中，而後方汽機車也隨即停止在路樹前，無造成任何人員傷亡。