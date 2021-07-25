大陸人氣女神趙麗穎4月和男星馮紹峰閃電離婚，震驚演藝圈，恢復單身的她，也將重心放在事業上，近日她出席品牌活動，穿著一襲豹紋洋裝的她，展現和以往不同風格，性感又不失優雅好狀態，成為鎂光燈焦點。

趙麗穎穿上豹紋洋裝出席品牌活動，平口設計讓她胸前白皙春光全洩，性感中帶點溫柔優雅，風情萬種和過去甜美風格很不一樣，讓網友都忍不住對她的好狀態給予高度讚賞。

趙麗穎豹紋洋裝展現性感樣貌。(圖／翻攝自微博)

而也有網友曬出她現場未P生圖，可以看到擦上紅唇的她，顯得皮膚更加白皙，身材纖細、臉蛋完全無瑕疵，一點也沒有因為生過孩子，而讓身材走樣，還是像少女般保養得宜，令人驚艷不已。

趙麗穎4月無預警宣布與馮紹峰結束3年多的婚姻，兩人共同扶養兒子，而她恢復單身後，就被港媒爆料，已經有很優秀的男子開始追求她，而且還不只一人，據悉他們不介意趙麗穎離過婚有孩子，但都被趙麗穎拒絕，因為她現在一心在工作上，認為只有事業不會背叛她。

近日她又被爆在北京買了一棟2層半的獨棟別墅，別墅前有獨立花園、人工湖、草皮、柳樹等，宛如個人小型城堡，且要價4.3億台幣，離婚後財力依舊豐厚。