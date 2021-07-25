東京奧運因新冠肺炎推遲足足1年，如今排除萬難終於舉辦，各項賽事正如火如荼進行中，賽事行程、選手成為關注焦點，實際上中華隊不僅年輕的體育健兒有看頭，女星賈永婕昨天po文指出，隊上還有「護國神醫」林瀛洲，她不吝大讚林醫師超優質，認證：「顏值身材都爆表啊！」。

雖然因為疫情影響，東京奧運舉辦一波三折，也考量選手、觀眾以及工作人員安全，從開幕式就沒辦法讓觀眾入場同歡，讓人感到相當遺憾，所幸關心賽事的熱情不減，中華隊在日本也很受到關注，隊內人才濟濟，不僅有「柔道天菜」楊勇緯，連隨隊醫師林瀛洲，都讓「防疫女神」賈永婕為之傾倒。

賈永婕昨天(7/24)在臉書po文，表示中華隊整隊都很優質，不只選手帥氣，連醫師都帥爆，封他為「護國神醫」，掛保證直呼：「顏值身材都爆表啊！我朋友我驕傲！」，熱愛運動的她表示，其實自己跟老公如果運動受傷，都是找林瀛洲醫師幫忙治療，「所以民間中華隊，跟國家中華隊是一家人(硬要)」。

賈永婕分享了多張林瀛洲醫師的照片，包含自己與醫師的照片，以及中華隊穿著本屆藍白配正裝在東京的合照等，讓賈永婕心中小惡魔作祟，看著嶄新的服裝與鞋子，吐露：「有人跟我一樣很想踩他們的鞋子嗎？」，粉絲也直讚林瀛洲醫師真的好帥，賈永婕聽了心花開，竟加碼爆料：「他姐姐也很漂亮喔」。

林瀛洲醫師不僅一表人才，經歷更是嚇嚇叫，身為復健科醫師的他，如今是長庚運動醫學團隊副主席，過去曾出任亞運、世大運等賽事的團隊醫師，擁有極豐富的國際大賽隨隊經歷，專長是調整運動員狀態及運動傷害治療等，本次林醫師擔任東京奧運醫療團隊召集人，負責召開隊醫會議及統籌代表團醫療事務，帶著使命感，義無反顧再度陪伴國手們出戰，是「護國神醫」無誤。