23歲楊勇緯代表柔道中華隊首度出征東奧，24日帥氣奪下銀牌，創下台灣柔道最佳紀錄，大批民眾聽聞佳績皆熱血沸騰。有網友憶起2004年替我國在雅典奧運奪金的戰神朱木炎，在PTT發問當年的他到底有多厲害？馬上引爆熱烈迴響。

楊勇緯帥氣摘金後在PTT掀起廣大的討論度，有網友回想2004年代表中華隊出征雅典奧運的金牌跆拳道選手朱木炎，忍不住發問：「請問各位鄉民，朱木炎奧運金牌那年是不是自帶霸王色氣場？看他場上一站，因自信所散發出來的氣場，讓對手都瑟瑟發抖，加上狂風暴雨似的進攻手段，是不是霸氣的實戰應用？」

朱木炎2004年為我國在雅典奧運摘下金牌。（圖／中時資料照）

許多網友一致認同朱木炎確實力敵萬人，紛紛留言：「朱木炎當時屌到跆拳道比賽為他改規則」、「第一次打奧運是用飛的」、「跳起來能踢三下的人，世界可不多」、「當年真的熱血，就看他一上場就迴旋踢到對手」、「原來無影腳是真的」、「曾經掀起台灣兒童跆拳熱」，也有人神出朱木炎昔日在奧運戰場上的影片，以快狠準的踢法把對手壓著打，英姿相當震撼人心。

戰神朱木炎奪得金牌－2004 雅典奧運 經典回顧

有「台灣戰神」之稱的朱木炎，靠著突出的跆拳道競技成績闖出名堂，並在2008年選手退役之後獲得教職工作，但他提到自己在國、高中時放棄學業有些懊悔，勉勵體育班的同學們，在課餘之時不要沉迷於玩樂，找出並發展自己的第二專長。