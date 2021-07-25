曾因熱心助人，登上媒體版面被稱為「暖警」的前宜蘭縣羅東警分局員警陳喬庭，以護鈔、需錢偵辦詐欺集團為由，詐騙2名民眾共77萬元，遭依貪汙罪起訴，陳日前聲請以10萬元交保，但宜蘭地院裁定延押2月，陳提起抗告，遭台灣高等法院駁回，陳確定遭延押2月。

28歲陳男，警專30期畢業，從警8年，自2013年起於羅東公正派出所任職，案發後離婚。檢方調查，陳疑因貸款問題而有經濟壓力，去年11月，陳接獲林姓婦人報案被詐騙集團騙走28萬元。陳卻以需錢當偵案誘餌，騙林婦37萬元。

另陳在今年1月，執行護鈔專案勤務，協助陳姓老翁欲裝潢房屋去銀行提領40萬元，卻將錢拿走，聲稱代保管，事後陳翁到派出所欲向陳男討回40萬，全案東窗事發。檢方訊後諭知交保30萬元，陳因籌不出保金遭收押迄今，檢方4月依貪汙罪起訴陳。

宜蘭地院審理時，陳男認罪，並聲請以10萬元交保，但法官認為陳涉犯貪汙重罪，有逃亡之虞，有羈押必要，裁定自7月1日起延押2月，陳不服，向高院提抗告。陳認為，他的犯罪金額僅77萬元，目前亦無員警身分，其生活、經濟重心皆在宜蘭，無逃亡之虞，請求撤銷宜院延押裁定。

但高院認為，陳犯罪嫌疑重大，因涉重罪而有逃亡可能性，陳抗告無理由，且原審認為陳羈押原因尚未消滅，予以延長羈押，法理均無違誤，駁回陳抗告。陳確定遭延押2月。