王男透過老司機喝茶吃魚廣告約蔡女性交易。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名待業的王姓男子，因宅在家悶得慌，23日透過「老司機喝茶吃魚」社團和蔡姓女子相約，2人談妥6200元價碼，但王男完事後卻嫌蔡女服務不到位，欲將價錢砍半，蔡女不予理會騎車離開，王憤而報警，聲稱蔡女偷走他的錢，警方後來查出王男和蔡女做了「人和人連結」性交易，王男慘被打臉，還被依違反社會秩序維護法移送裁處。

警方指出，待業中的22歲王姓男子23日下午2時30分許，前往新興分局前金駐所報案，王男指皮夾被1名蔡姓女子拿走，警方詢問王男被偷了多少錢、是否認識對方、被偷過程等問題，王男均支吾其詞，僅說和蔡女有金錢糾紛，警方於是通知蔡女到案說明。

蔡女到了派出所後，聲稱自己原本從事美妝業，因疫情生意不佳，在臉書社團認識王男，雙方約炮性交易，原本談妥6200價碼，她收下王男的錢，也替王男服務，但王男事後卻認為她的服務所支付的金錢落差太大，覺得「價錢太貴」，當場討價還價，兩人才不歡而散。

蔡女說詞直接打臉王男的說詞，警方認為2人從事性交易，已違反社會秩序維護法移送裁處，由於2人在疫情期間做了「人與人連結」之事，事後還被警方帶往醫院接受PCR檢測，所幸結果呈陰性。