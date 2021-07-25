永遠的俠女！唐慧琳今凌晨胰臟癌過世 享年50歲

國民黨新北市議員唐慧琳去年初感到身體不適，在友人建議下入院接受檢查，未料竟已是胰臟癌第三期，就醫期間唐慧琳婉拒各界探視，獨自對抗病魔，不幸仍於今天清晨5時病逝，得年49歲。

唐慧琳罹癌後仍心繫地方，除服務處正常運作服務選民外，臉書也經常針貶時事，包括中天關台、太魯閣事件、醫護遭砍、疫苗政策等，都可見她在臉書發表見解，不改她以往在政論節目上的「俠女」般的犀利作風。

本月21日下午，唐慧琳在臉書最後一篇發文，叮嚀民眾做好防颱準備。如今女俠離世，網友紛紛留言哀悼，緬懷為民喉舌、奔波服務的好議員。

同為新店區議員的劉哲彰與唐慧琳私交甚深，也是極少數曾去探視過唐慧琳的朋友，劉哲彰不捨表示，上午聽聞噩耗，心中震驚且難過，地方人士都惋惜再也見不到這位「戰將」、「女俠」。

劉哲彰回憶，去年去探視時，她才剛開完刀，講起話卻中氣十足，能感受到她用積極正向的態度，勇敢在與病魔搏鬥，之後因為考量她需要靜養，所以沒再去打擾。

劉哲彰說，去年11月反萊豬大遊行，唐慧琳意外現身，發現她身形消瘦、膚色暗沈，明顯狀況不是很好，但她還是挺身而出，可見她不管自己身體多糟，仍舊心繫著地方百姓。