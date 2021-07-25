永遠的俠女！唐慧琳今凌晨胰臟癌過世 享年50歲

新北市議員唐慧琳傳出今(25)晨5時因癌症辭世，唐慧琳2020年11月抱病出席「秋鬥」，現身高呼「反萊豬」讓支持者印象深刻；對此，立委林奕華感到相當難過以及不捨，這段期間唐慧琳儘管抱病，但仍舊相當支持各項活動，為民發聲，「這就是我們認識的最勇敢的唐慧琳。」

林奕華今日在臉書發文表示，唐慧琳今晨辭世，大家都認定這位好夥伴是現代女俠，熱血、真心、正直、正義，而在林奕華於中央黨部擔任文傳會主委期間，唐慧琳就在國民黨智庫一展長才，她是一位很敢說話、很能論述的後輩，並且靠著自己的實力，得到民眾認同當選新北市議員。

林奕華表示，沒想到去年初她得到難纏的胰臟癌，而且其實她在總統大選輔選過程身體就不舒服，但卻為了大局一直忍耐沒去看醫生；而林奕華與葉毓蘭委員去年3月去她家探望時，言談之中她還是展現堅毅的性格，尤其她的孩子還小。還有大家應該記得，去年秋鬥反萊豬大遊行，她和新北市議員一起上台，雖然當時身體已虛弱，「但這就是我們認識的最勇敢的唐慧琳。」

林奕華為唐慧琳哀悼的貼文引發網友回響，紛紛在底下留言表示「國民黨又損失一名戰將，一路好走」、「正義俠女，慧琳議員離苦得樂，一路好走」、「天妒人才」、「相信俠義愛國如她，搬到天國居住後，還是會繼續守護她的家人，她的國人」、「再也不用奔波勞苦了！好議員，好走。」