淡水區為新北市最大的南瓜產區，其中又以5至6月栗子南瓜最為出名，但疫情衝擊南瓜銷售，淡水區農會透過無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式，另類行銷，今年更將淡水「南瓜」與知名特產「魚酥」結合，推出南瓜加工新品南瓜鮮味酥。
淡水區農會表示，淡水區為新北市最大的南瓜產區，產量每年有100萬公斤，5、6月栗子南瓜產季雖已結束，今年淡水區農會與在地魚酥業者創新研發，將南瓜融入淡水必買伴手禮「魚酥」中，推出南瓜新品「南瓜鮮味酥」。
淡水區農會總幹事高忠指出，「南瓜鮮味酥」是以新鮮魚漿搭配在地南瓜製作而成，每一口都是充滿魚香及南瓜味的酥脆口感，淡水農會近年來積極研發各式南瓜加工商品，舉凡南瓜風味濃湯和各式麵類，還有南瓜起士餅等。
農業局長李玟表示，農業局積極推廣新北各區農特產品，現在正是三芝西瓜及觀音山竹筍產季，除了淡水的南瓜加工商品外，也積極輔導新北其他各區農漁會開發農漁特產加工商品，讓優質農漁產品不受產季限制，全年皆可提供。
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