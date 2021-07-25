很快即將進入7月的最後一周，命理專家湯鎮瑋老師在官方Youtube頻道分享7／26～8／1的12生肖運勢，生肖屬豬、兔、羊的人有5顆星的超強好運，在吉星加持之下，只要不偷懶，就有機會讓自己變得更好。另外，財運最順的是生肖羊、事業最好的是生肖狗，桃花最旺的則是生肖牛。

因下周7／28適逢觀世音菩薩的吉祥日，湯鎮瑋老師老師建議，如果防疫期間不便去廟裡拜拜的話，可在心中多多默念觀世音菩薩的佛號，例如「南無大慈大悲觀世音菩薩」，或是六字大明咒「嗡嘛呢唄美吽」，並把煩惱告訴菩薩，皆可幫助逢凶化吉、祈求好運。

▍生肖屬猴、鼠、龍

運勢表現：1顆星

生肖屬猴、鼠、龍的人這個月會比較辛苦，面臨一些瓶頸或是轉變，但在運不逢時的時候，寧可穩定中求發展，好好地在原本的崗位，盡力去克服難關。湯鎮瑋老師老師提醒，「有時要跟障礙共存、接受它，不要用無謂的力氣去改變，當隨順因緣接受了，就是變得更好的時候。」運勢或許有點停滯不前，但只要多培養耐心，把人生當作是一場修行即可。

▍生肖屬蛇、雞、牛

運勢表現：3顆星

生肖屬蛇、雞、牛的人本周有貴人相助，讓你事半功倍，此時就看你願不願意說出自己的困難，若因為太愛面子、逞強的話，貴人就會看不到你的問題，也不知道從哪裡下手幫你，湯鎮瑋老師老師表示，「當你面臨一些困難或難關的時候，可以先對身邊的家人或同事開口，或許你會得到很好的回應，讓事情有效順利地解決。」

▍生肖屬虎、馬、狗

運勢表現：4顆星

生肖屬虎、馬、狗的人在職場上表現很亮眼，會讓你感到備受肯定或重視，之前遇到卡關，或是想不開的地方，都會在這個禮拜茅塞頓開，有利於找到人生的方向，確立人生的目標，建議好好地珍惜現在的工作。同時，也可以多去計劃未來，把想做的事情寫下來，逐夢踏實才能圓夢。

▍生肖屬豬、兔、羊

運勢表現：5顆星

這禮拜生肖屬豬、兔、羊的人有吉星加持，有利於運勢回穩，在工作或求財上，要更積極把握每一個機遇，建議不要偷懶。如果想買賣不動產的話，可趁本周好好涉獵，只要做好功課、選定目標，或許就有好機會。因吉星相伴，不管在財運、工作、生活上，都能有機會化解過去的誤會，讓自己變得更好。

另外，湯鎮瑋老師也加碼公布3大分別在金錢、事業及桃花運勢最強的生肖：

▍財運最順：生肖羊

屬羊的人在這個月會有一種財進財出，錢花得比較多的感概，建議這禮拜先做好財務管理，可以多買保險，做穩健的投資，就能把錢財存下來。

▍事業最好：生肖狗

在工作中，屬狗的人記得好好發揮實力，會讓你的職場運勢更加旺盛。

▍桃花最旺：生肖牛

在人際關係中，屬牛的人要學會多展現自己，亮眼的表現才能讓別人看到你。