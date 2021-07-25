安心亞(左起)、阿Ken、朱芯儀、薔薔、無尊、納豆在節目談論南北差異。（中天綜合台提供）

薔薔向來在節目上嗆辣敢言，面對人際關係時也有一套理論。 (中天綜合台提供)

樂天女神壯壯自曝曾胖到70公斤。 (中天綜合台提供)

中天綜合台自制節目《同學來了》上周重啟錄影，主持群對於重返攝影棚錄影都難掩興奮之情，納豆還說：「太久沒錄影，都快忘記怎麼主持了！」該集主題討論「寄生台北不容易！想不到我竟然被同化了！」，邀來朱芯儀、薔薔、壯壯、無尊等來賓，分別是台北人及「寄生」台北的代表，各自分享在生活上的差異感受。

提到台北，總有「人高傲冷漠難相處」、「行動支付超方便」、「超愛排隊」等刻板印象，讓身為台南人的安心亞感嘆：「在台北真的很難遇到真愛。」此話一出納豆無法接受：「你去高雄也不一定會被愛啦，關台北什麼事！」安心亞解釋因為在台北要認識新的男生都會多觀察一下，但在南部交朋友就很快。一旁的阿Ken突問：「所以快到第一晚就可以嗎？」怕語意惹聯想，他立刻補：「第一晚就約出去吃飯啦！」笑翻全場。

薔薔向來在節目上嗆辣敢言，聽見來賓在處理人際關係上頻受委屈，深有感觸，分享自己在面對人際關係時的一套理論，主張每個人應分清楚朋友在心中的層次，投入太多心力在利益關係及點頭之交上容易吃虧，「往往高處不勝寒，讓自己變得更好通常都是孤單的，重點是把心力在自己身上，顧好自己才有能力照顧其他人。」此話一出獲全場讚賞：「太有哲學了！」

已來台北生活8年的樂天女神壯壯，提起能擁有現在穠纖合度的身材，全因到台北發展受同儕影響，慢慢開始注意外表，也變得愛漂亮，在這之前她還曾胖到70幾公斤，甚至一餐能吃下80顆水餃，最後靠著運動及飲食控制才成功減下22公斤，這讓納豆嚇傻：「22公斤，妳這像生完小孩的感覺耶！」精彩內容敬鎖定26日晚間9點中天綜合台《同學來了》。