19歲的台灣小將羅嘉翎，25日在東京奧運跆拳道女子57公斤16強出賽，面對韓國女將李雅凜雙方三回合踢完以18比18進入「黃金驟死賽」，最終在黃金驟死賽因對手被判2次警告、以20比18勝出，驚險挺進8強。

此次中華跆拳代表隊共取得4席，男子68公斤級的黃鈺仁、80公斤級的劉威廷及女子49公斤級的蘇柏亞、57公斤級的羅嘉翎。

今天中華隊共有2組人馬出賽，上午率先登場的男子68公斤級，黃鈺仁以15比18不敵伊朗何塞尼，只能寄望對手挺進金牌戰，爭取敗部復活爭奪銅牌的機會。

在黃鈺仁首戰吞敗後，羅嘉翎在女子57公斤16強出賽，第一回合以4比6落後，第二回合仍努力尋求反擊機會，兩回合踢完以10比14落後。

第三回合羅嘉翎在還剩40秒時靠著身高優勢上端得分，反倒以15比14逆轉，再靠對方犯規、中端攻擊取得18比14領先，不過對手連續反擊，正規時間踢完雙方18比18進到黃金驟死賽，最後在黃金驟死賽因對手2次警告勝出，驚險晉級。