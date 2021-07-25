有媒體今（25）日報導指出船員丟包台灣港口暴增，航港局澄清並無「船員丟包港口暴增」，且已積極提供協助。新聞稿如下：

針對近日媒體報導「船員丟包台灣港口暴增」，交通部航港局今(25)日澄清說明，2018年迄今，於我國海域發生因船舶發生問題或船上勞資糾紛，導致船上船員滯留之外籍船舶共有6艘，分別是2018年1艘、2019年3艘及2020年2艘，2021年無新增船舶，其中4艘船舶脫困與離開台灣港口，並無「船員丟包台灣港口暴增」情事。

針對該等船舶，航港局已本於人道立場及港口國角色，會同國際運輸勞工聯盟ITF、法扶律師積極提供船上滯留船員飲食用水等人道救援，建立聯繫管道與法律援助，協助將船上之外籍船員順利遣送返國。航港局並呼籲船旗國、船員國及船東應依海事勞工公約(MLC2006)規定，妥善處理船員薪資爭議，保障船員權益。

航港局表示，目前停留在台北港之貝里斯籍德運輪，於烟花颱風前該局已安排德運輪移泊至內港平穩水域處，船上船員經疾管署確認健康狀況後，4名船員留守船上，另4名船員已入境及入住防疫旅館。航港局也正會同國際運輸工人聯盟(ITF)協助要求船東及P＆I保險公司出面處理船員薪資問題，並積極洽詢法律顧問研議依商港法裁罰，將船舶移送行政執行之可行性，以維船員權益。另外原擱淺於彰化外海之獅子山籍米達斯輪(已改名為星富輪)業已脫困，目前在高雄港維修，船上2名緬甸船員刻正安排搭乘專機返國。

航港局進一步表示，依海事勞工公約(MLC2006)規定，滯留船員之遣返費用應由船東應負擔，未能處理時應由船旗國，其次是船員國安排船員遣返事宜，針對滯留我國海域、港口船舶，航港局已建立滯留我國海域外籍船舶與疑似人口販運之援助、通報機制，即時掌握船員在船狀況，會同相關單位提供協助，滯留船舶之船旗國、船員國應依海事勞工公約(MLC2006)規定善盡督促船東履行給付船員薪資及照顧船員責任，共同維護船員權益。