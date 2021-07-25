威力彩連槓33期，台彩表示，明日（26日）頭獎獎金上看8.2億！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，明日財神方位在東北方，以行星運轉角度來看，金牛座、獅子座、巨蟹座、雙魚座的人命中有福報，因此得獎機率非常高，可把握早上7點至9點，以及11點至下午1點的旺財時間點下注，另外，雞、龍、馬、猴則是4大好運生肖，也能把握機會。

▍Top4 金牛座

天王星7月26日在金牛座加速運行，象徵好運加倍運轉，若能在家中床頭放金元寶，就能讓財神降臨，好運不斷，另外也可以在今日（25日）晚上進行睡前禱告，隔天一早睡醒就去買彩劵，能得到床母的加持。

▍Top3 獅子座

太陽火星入獅子座的命宮，因此財運看漲，尤其偏財運絕佳，然而獅子座為火象星座，建議在購買彩劵前，穿火紅色的衣服，或者擦紅色的指甲油，更可以吃紅色的食物，例如：西瓜、火龍果、草莓醬等，就能吸收到旺財能量，讓財運從天而降。

▍Top2 巨蟹座

水星落入巨蟹座命宮，會有很多驚喜發生！尤其在7月26日財運最旺，當日巨蟹座水星運行角度為29度26分，建議於下午3點至5點間，找出太陽方向，並沿著手錶26分到29分間的方向，找到最近投注站購買彩劵，說不定會買到大獎。

▍Top1 雙魚座

水星會在7月26日駐守雙魚座偏財宮位，財運財水旺盛，會有很強大的金錢能量，可以在當天中午飲用熱茶，或在礦泉水上畫一個圓圈，代表圓滿，再於下午3點至5點間到投注站選號，說不定財神爺會來找你，賜給你更多財富。