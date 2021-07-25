新北市議員唐慧琳去年罹患胰臟癌第三期，今晨驚傳癌逝，享年50歲。臺北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師王璞表示，胰臟癌早期病徵通常不明顯，直到出現上腹悶痛、背痛、體重減輕、拉肚子等8大症狀時，才發現確診胰臟癌，但通常已是晚期甚至是末期。

王璞指出，胰臟位於腹腔正中央深處，兼具內分泌與外分泌功能，內分泌主要是製造胰島素，藉以調控血糖，若糖尿病患者平時血糖控制很好，卻突然莫名飆升，就要懷疑胰臟是否長腫瘤；至於外分泌則是分泌消化酵素，幫助分解吃下肚的食物，特別是油脂部分，若胰臟有問題，消化酵素無法正常運作，會造成油脂難以分解，排便時就可能浮出一層油。

王璞說，胰臟癌常見的症狀為黃疸，若腫瘤靠近胰臟頭部、前端位置，會造成膽管壓迫阻塞，就會造成黃疸，會使得皮膚、眼白變得蠟黃，及尿液呈現深茶色等症狀，早期較有機會發現。王璞進一步說明，長在其他部位的胰臟癌，早期沒有明顯表徵，大部分病患會產生上腹悶痛、背痛、體重減輕、拉肚子、皮膚發癢、發燒及畏寒等。

王璞表示，患者確診通常已是晚期甚至末期，且近8成無法手術切除，需透過放射線治療、化學藥物治療或標靶藥物治療，但效果都十分有限，術後5年存活率不到15%，無法手術切除的患者存活率更低，5年低於5%。

王璞說，主要好發於中老年人，發生率男大於女，與基因及飲食習慣也關，糖尿病、抽菸、酗酒、肥胖急慢性胰臟炎等都是高危險群，建議維持均衡飲食、正常作息及定期做健康檢查。