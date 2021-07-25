中國經濟體制改革研究會25日發佈《2021年第二季度改革熱度第三方評估報告》，顯示今年第2季大陸的改革熱度指數大幅提升，指數為70.7比上季增加0.88，同時連續5季保持穩定回升態勢，也比去年同期增加3.82，更超越疫情前2019年第4季指數69.99的水準。

根據中新網報導，這份報告中的改革熱度評估主要涵蓋6大領域，包括黨建、經濟、政治、文化、社會和生態領域，並對每個領域的改革熱度進行評分。

該報告顯示，與上季相比，大陸在經濟、文化、社會領域改革熱度小幅下降，其他3個領域上升。其中黨建領域上升幅度最大，升幅達到5.49，創下2020年第1季以來領域熱度值的單季升幅記錄。

中國經濟體制改革研究會「改革熱度指數」課題組認為，黨建領域改革熱度升幅最高，主要受到各地舉辦建黨100周年活動等影響。此外，碳達峰、碳中和以及綠色低碳發展的理念影響力逐步擴大，引發生態領域改革熱度指數持續上升。

從三大城市群來看，今年第2季長三角城市群改革熱度位居三大城市群首位、粵港澳大灣區（不含港澳）第二、京津冀地區第三，指數分別為71.63、71.16和71.01。與上季相比，三大城市群均保持增長，並以長三角城市群增長幅度最大。