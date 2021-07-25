台中失竊的黑色機車被竊嫌騎到南投，員警棄而不捨追查，當天深夜即尋獲並逮捕竊嫌。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

台中一名粗心機車車主日前忘拔機車鑰匙，愛車遭順手牽羊。東勢警方獲報後，沿線調閱監視器棄而不捨追查，一路越轄追到百公里外的南投縣，當天晚上11時許找到竊嫌幸姓男子，並尋獲失竊車輛，被害人戲稱員警可能有強迫症，短短7小時就破獲竊案，驚喜說「不可思議！」

東勢分局茅埔派出所23日傍晚5時許時，受理劉姓民眾報案機車失竊，隨即指派專人調閱周邊監視器，發現遭可疑男子騎乘離開，經擴大調閱監視器，將竊嫌影像轉發在在東勢分局群組，發動各所、隊同仁全力查緝。

東勢派出所隨即在群組回應，指該名偷車男子為22日擔服巡邏勤務時，盤查的幸姓男子。

東勢分局隨即調派東勢派出所及茅埔派出所員警越轄至南投縣偵辦，當天深夜11時許找到幸嫌並尋獲失竊車輛，全案偵訊後，依法函送台中地方檢察署偵辦。

劉姓車主得知愛車失而復得，直呼不可思議，大讚員警7小時內狂追到百公里外的南投縣，並開玩笑說「員警可能破案壓力太大，強迫症有點嚴重喔！」

東勢派出所所長徐文森呼籲，民眾停放機車時除應將機車龍頭上鎖外，並應順手將鑰匙拔起，才不會遭不法之徒有機可乘。另若在住家附近有發現可疑陌生人徘徊，可隨即撥打110報案，並記下歹徒特徵或所駕車輛車牌號碼，警民合作打擊犯罪，共同維護社區治安。