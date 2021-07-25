花蓮吉安鄉立幼兒園提前至8月2日開學，教室及設備皆已清消完成。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉立幼兒園停課不停學期間，學童藉視訊上課時，常常向老師表達想提早返回校園的渴望。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

「幼兒園已準備好了！」花蓮吉安鄉立幼兒園提前至8月2日開學。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉立幼兒園因三級警戒停課迄今已2個月，隨著疫情趨緩，全體教師均已接種疫苗，眼見新學年將至，將取消原訂2週的「教學準備週」，並提前至8月2日開學，讓學童提早重返校園，使家長更能專注在職場。

幼兒園長賴花美指出，幼兒園警戒期間停課不停學，園內教師持續推動線上學習課程，親自錄製視訊影片，針對各年齡層班級安排不一樣的教學內容。

賴花美說，孩子們時常在視訊課程中，向教師們表示自己非常想念校園的一切，加上部分家長警戒期間，工作與家庭兩頭燒，為減輕家長們的照護壓力，經全體教師和家長與鄉公所討論下，決議提早在下月2日開學。

賴花美提及，考量開學後的防疫措施，已安排協助新生入園的人員，維持家長不入園，且全體教師疫苗施打率為100％，替新學年度做好充分準備。

此外，幼兒園利用三級警戒停課期間，除依校園環境空間重新做整體性的規畫、汰換老舊設施設備，同時也藉由會議研討主題課程內容、教學情境佈置及精進教師教學能力。

「幼兒園已準備好了！」鄉長游淑貞說，老師們已規畫「奔跑吧！穿越快樂門」的開學禮，將以創意安全、友善完備迎接孩子們。另外，因應近日地震頻繁，鄉公所預計提出耐震補強工程計畫，替校舍外牆的磁磚進行維護工作，提供幼兒安全、健康的學習環境。