海安派出所4樓場地將籌設幼兒園。（程炳璋攝）

台南市教育局籌設「職場互助教保中心」，選定中西區海安派出所4樓要設立60位學生的幼兒園，預計明年8月開班，未來優先收警職人員子女，將是台南市首家設置幼兒園的派出所，因出入動線與警所太接近，當地警分局一度建議不適合。

台南市有4000多名警察，基層警員作息與一般上班族不同，接送子女上下學相當不便，教育部國教署針對全台輪班性質的職業例如警察、醫護人員籌設專門的幼托機構，甚至可夜間托育，方便輪班制人員工作無後顧之憂。

台南市警局盤整各處警用廳舍，選定交通便利性高的中西區海安派出所，騰出4樓空間做為首家設置幼兒園的場地，可容納2班共60位學生（2歲到5歲），整修經費478萬，預計明年8月開班。

海安派出所曾為台南市第4警分局，之後當作派出所廳舍，去年大整修，2、3、4樓都有閒置空間，目前部分區域用作疫情期間的第2備援辦公室。

台南市教育局與國教署人員日前帶著建築師前往場地評估，認為海安派出所交通便利，大樓又剛整修完畢，場地空間適合，決定在4樓設立台南市首家警職子女幼兒園。

教育單位與建築專家評估時，台南市警2分局人員曾當場建議不宜，因派出所內部無電梯，出入共用1座樓梯，與警察辦公廳舍太接近，警察職場工作特殊，恐影響幼生安全，但建築師認為可另設外掛電梯，分離動線，終於定案。

台南市教育局表示，全案為國教署的「職場互助教保中心」，性質相近於農會幼兒園，優先提供職場員工子女參加，台南市南區水交社也曾設置提供空軍子女就讀的幼兒園，都是針對輪班職場需求設置的幼托機構。