中國人民大學國際貨幣研究所24日在北京舉辦「2021國際貨幣論壇」上發佈《人民幣國際化報告2021》指出，受益於人民幣國際貿易計價結算、金融交易與國際儲備規模的擴大，人民幣國際化指數（RII）到去年第4季為5.02、年增率大漲54.20％、創下歷史新高，指出人民幣使用程度超過日元和英鎊，成為第三大國際貨幣。

但該報告指出，人民幣國際化面臨更加嚴峻的外部環境、更加激烈的國際貨幣競爭，包含與美元、歐元的激烈競爭；跨境資本流動；人民幣流入流出與投資融資功能失衡等。

中國人民大學財政金融學院主辦、中國人民大學國際貨幣研究所（IMI）承辦的「2021國際貨幣論壇」24日在北京舉辦。該《報告》指出2020年的四季中，RII分別為4.10、5.19、5.14、5.02，呈現大幅攀升、高位震盪特色。

據《證券時報》引述該報告建議，應在「十四五」期間加快拓展人民幣跨境使用場景，高度重視跨境人民幣交易的零售端、個人支付，提升資金流動便利化水準，發揮數位技術、數位貨幣的彎道超車功能，促進服務貿易領域人民幣跨境使用。