從香港入境處出入境數據，自《香港國安法》於去年7月1日生效以來，累計有13.87萬人經機場淨流出香港，香港大批家庭帶著子女離港，進而觸發退學潮。香港教育局最新公布的學生人數統計報告及學額空缺參考數據顯示，去年10月中至今年6月底，香港公立小學及中學學額忽然增加了逾5000及2000個空缺，佔整體學生人數分別1.83％及1.08％，兩項數據顯示本港公營中小學期內減少了約7000名學生。有教育界人士形容情況罕見，數據反映大批學生中途離場，促教育局及早部署應對縮班危機，而非待9月開學算人數時才作協調。

根據香港學生人數統計報告，去年10月中，公立及資助小學合共有300521個學額，學生人數則有293323人，學額空缺只有7198個。然而，香港教育局最新的學額空缺參考數據卻顯示，截至今年6月底，公營小學合共有12587個空缺，比8個月前多了5389個，佔整體學生人數1.83％，空缺大增顯示原有的學額佔用人退學，換言之，每所公營小學平均流失了11.8名學生。12587個空缺學額中，國小一年級佔最多，有3149個。

公立中學方面，官立、資助及按位津貼中學去年10月中合共有297610個學額，學生人數則有257673人，學額空缺為39937人。但西港教育局6月底的學額空缺參考數據顯示，公立中學空缺已增至42547個，比10月中多了2610個，佔整體學生人數1.01％，即平均每所公立中學流失6.6個學生。

學額空缺數據會與時轉變，香港教育界前議員葉建源認為，數據反映大批公營學校學生在學期完結前退學，情況罕見，預料與移民潮有關。葉分析指，此現象會衝擊香港中小學，引致縮班，甚至關校的危機。但校方可做的部署不多，促港府及早制訂彈性措施，例如全面推行小班教學等，而非等9月開學算人數時，獲得確實數字才應對。

另一大量學額空缺的後遺症，是可能引發「上移錯配」現象，即條件較好的學校出現學額空缺，有家長便會考慮為子女安排轉校插班，導致教育界出現一波轉校現象，學生需面對忽然而來的衝擊及學習差異，教師及學生都需時適應。