東京奧運成為選手生涯最後一站，盧彥勳59分鐘以1比6、3比6飲恨德國籍第4種子小祖維瑞夫（Alexander Zverev），賽後滿身大汗的他透露，雖然無緣像其他選手一樣站上奧運頒獎台，但很開心自己依然有勇氣嘗試，把精力發揮在球場，儘管不是最好的結局，但也覺得已經站在屬於自己的頒獎台上。

盧彥勳表示，最後一場比賽，賽前並沒有特別的情緒，「還是把這場看成是一般比賽，照常準備，比賽結束不能說鬆一口氣，只是想到這20年選手生涯，這場球就結束了。」

「當然這場不是最好的結束，但對我來說，這20年來有好、不好，今天狀態也不是最佳，重點是我還有勇氣去嘗試，把自己最後一絲精力放在球場上。」

這場比賽第1盤盧彥勳只拿下1局，但第2盤狀況比較好，第8局的保發也相當強勢，打出讓小祖維瑞夫點頭稱讚的好球，盧彥勳補充：「雖然沒辦法像其他台灣選手站在頒獎台上面，但是我覺得我已經站在自己的頒獎台上面。」