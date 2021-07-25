【LIVE直播】歐盟：12-17歲可打莫德納 指揮中心疫苗策略調整？｜2021.07.25

中央流行疫情指揮中心昨天(24日)證實，有3批共7萬劑莫德納疫苗即將在8月6日到期，如果各縣市政府尚未安排接種計畫，將在28日前收回，提供教師、軍人等第7類專案對象接種。該如何分配施打，指揮中心指揮官陳時中將召開記者會，說明最新疫情。

指揮中心統計，截至目前國內累計15558例新冠肺炎確診，分別為1255例境外移入，14250例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案9508、案15608)，累計108例移除為空號。2020年起累計786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。