全國疫情警戒自27日起降至二級，外界關注何時推出振興措施，行政院官員表示，由於去年政府推出的振興三倍券廣受好評，行政院已朝推出振興券方向規劃，但並未規劃全民普發現金；官員也透露，今年的振興券原則上不會低於三倍券的「3倍效應」，最快將在11月推出。

據「自由時報」報導，目前行政院對於振興方案已經有，可能也將比照三倍券，將振興券分別以紙本以及數位兩種版本來發行，而因為當初三倍卻多數國人都是以實體紙本券為大宗，今年為了讓民眾多使用數位板振興券，有機會推出更多的優惠來吸引民眾使用。

對於朝野普發現金呼籲，官員強調，普發現金民眾會拿去存款而不是出來消費，無法達到振興經濟效果，去年政府研議推出振倍興三券時，即評估過普發現金效益差，因此未採行，紓困4.0已針對有需要紓困的個人發放現金補貼。

至於何時推出振興措施，官員指出，即使降為二級警戒，民眾出門還是要戴口罩，現階段還在進行紓困，還不是推出振興措施的時候，預估10月以前還不會推出振興措施，最快將在11月推出。