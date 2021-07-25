【回憶殺】香港小姐出身的女星呂慧儀以一雙修長美腿，還被封是「長腳蟹」，舉手投足亮麗的她，在2019年被爆出，老公黃文迪與短髮女子互動親密，港媒出示照片給呂慧儀指認，她當下臉色一沉、表情錯愕，但呂慧儀仍冷靜面對，而事後呂慧儀則曬出與黃文迪的聯名聲明，坦言兩人已在2018年離婚。

38歲呂慧儀是選美出身，她在24歲時，獲選為2006年度香港小姐季軍，呂慧儀接著代表香港參加第46屆國際小姐競選，一舉拿下友誼小姐及最迷人笑容獎，呂慧儀也以此打開知名度、並踏入演藝圈。

港姐出身的呂慧儀不只擁一張高顏值，她還擁一雙招牌美腿。（圖／取材自呂慧儀Instagram）

呂慧儀2008年在電視劇《原來愛上賊》中，以一雙修長美腿和177公分的高挑身材，演活角色「長腳蟹」，該戲不只是呂慧儀的代表作品，也讓呂慧儀擁有「長腳蟹」的美名，呂慧儀接著因工作和大她5歲的港星黃文迪結緣，兩人在2011年結婚、2014年生下兒子，小倆口婚後恩愛形象鮮明，是著名的模範夫妻檔。

不過黃文迪在2019年被媒體拍到，在巴士親短髮女子、兩人互動親密，港媒拿照片給呂慧儀指認，她當下臉色一沉、表情錯愕，但她仍勉強擠出笑容說：「我家中的事我不回應了」，但事後呂慧儀則在IG發出與黃文迪的聯名聲明承認離婚：「我們已於2018年決定由夫妻變回朋友關係，當時的決定亦不涉及任何第三者。我們選擇低調處理，是為免影響兒子的成長」。聲明中也強調：「我們仍是兒子的父母，所以我們會共同撫養兒子」。

呂慧儀與黃文迪已在2018年離婚，雙方共同撫養兒子。（圖／取材自呂慧儀Instagram）

呂慧儀恢復單身後，她的事業運仍旺，近期在電視劇《愛·回家之開心速遞》演技大爆發，獲得一片好評，呂慧儀的IG則充滿與兒子的天倫照，同時，38歲的呂慧儀還是美魔女一枚，保養有術的她，不只有一雙細長美腿，凍齡臉蛋也相當吸睛。而港姐出身的呂慧儀，日前被問到，有落選佳麗拍片爆選美心機，學姊呂慧儀則笑說，自己當年不夠心機，她接著也話鋒一轉，強調參選港姐應該是享受過程和藉此多學習，才是最重要的事。