南投縣警察局仁愛分局榮興派出所副所長林存禮日前到一處工寮訪查，發現跳電卻無水電師願來維修，果農好無奈，他買材料幫果農修好，獲讚「全能警察連修水電都會，真厲害」。

連修水電都會，仁愛全能高山警察助果農解決栽種危機。(仁愛分局提供)

南投縣仁愛鄉榮興村是縣內最東北的村落，位在台中市和平區梨山、花蓮縣秀林鄉大禹嶺之間，人口稀少且居住分散，因盛產蜜蘋果而聞名，當地一名黃姓婦人的工寮配電箱經常不明原因跳電，影響栽種蘋果的機器運作，讓黃婦好困擾，擔心蘋果品質下降。

林存禮日前執行轄區住戶防疫、防竊、防詐騙宣導，來到黃婦工寮時，燈光突然熄滅，原以為是台電公司無預警停電，黃婦才說，是混和農藥的機械用電量大，配電箱常跳電，她1個多月前聯繫距離最近的梨山地區水電師，不過卻被婉拒「距離太遠，成本不划算，等附近有其他客戶再一起處理」，讓她覺得好無奈。

林存禮就讀高工時便精通水電工程，學理和實務都有研究，投入警察工作後，水電技術並沒有因此退步，凡是住家、派出所有水電維修需要，林存禮都自己動手處理，經過檢視後，確定是無融絲斷電開關損壞，因此他向黃婦承諾「休假時會下山買材料回來幫妳修」。

林存禮昨天回到派出所後，很快帶著工具、無融絲斷電開關等趕赴黃婦工寮，不到半小時就完成維修，讓黃婦露出開心笑容，並感激地說「警察連修水電都會，真是太厲害了」；事蹟曝光後，網友直呼「高山警察真是全能」、「被警察工作耽誤的高海拔水電義工」。

仁愛分局長莊順智今天稱讚說，林存禮充分發揮為民服務精神，在海拔2000多公尺、水電師都不願意專程前往的偏遠山區，發揮原有的水電維修技能，讓居民的生活更有保障，熱忱工作精神是同仁表率。（編輯：陳仁華）1100725