巴基斯坦北部14日發生巴士爆炸案，為自殺炸彈客所為，造成9名中國籍水壩工程人員死亡。中國外長王毅與巴國外長庫雷希會談時表示，無論肇事組織出於什麽動機，身處何方，受到什麼勢力庇護，都必須一追到底、嚴懲不貸。

王毅24日在四川成都與巴基斯坦外長庫雷希舉行第三次中巴外長戰略對話。

王毅表示，達蘇水電站通勤班車遇襲事件是近期中國在境外人員遭遇的最大恐怖襲擊事件，中方高度重視，中巴都是這起恐怖襲擊事件的受害者，中巴應緊密合作，早日將兇手繩之以法，給兩國人民一個交代，切實防止類似事件再次发生。

王毅指出，中方希望巴方動用一切力量和手段，盡快查明事件真相，中方願提供一切必要協助和配合，無論肇事組織出於什麽動機，身處何方，受到什麽勢力庇護，都必須一追到底、嚴懲不貸。

他又說，雙方要進一步完善優化在巴中方人員、機構和項目的安保措施，打造安保合作機制的加強版和升級版。

庫雷希表示，巴方強烈譴責針對中方人員的恐怖襲擊，中方在巴工程技術人員為巴經濟社會發展作出重大貢獻，中方的損失就是巴方的損失，保護中方利益就是保護巴自身利益。

他說，巴政府將對事件一查到底，將兇手繩之以法，堅決挫敗損害巴中合作的企圖，絕不允許任何勢力破壞巴中全天候戰略合作夥伴關係，巴方將全力維護中方在巴人員和機構安全，重組特別部隊加強相關工作，堅決防止類似事件再次發生。