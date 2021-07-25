盧彥勳(體育署提供)

我國男網一哥盧彥勳25日迎來東奧首戰，強碰賽敗給德國新星茲維列夫，20年職業運動員生涯正式畫下句點。副總統賴清德今天感謝盧彥勳「用最精華的青春替國家征戰」，盧彥勳選擇將網球生涯的最後一場比賽，獻給台灣代表出戰東京奧運。「謝謝你，台灣的驕傲！」

盧彥勳會第4種子茲維列夫，最終以1比6、3比6落敗，賴清德在臉書表示，台灣代表隊五屆元老盧彥勳，今天完成他在網壇的最後一役，「非常感謝彥勳五度代表國家爭取榮耀！」

他說，記得在溫布頓進入八強時，彥勳手指著望向天空，告訴在天上的父親「我做到了」，那一刻令人動容。

盧彥勳的父母在市場當雞販，盡一切可能支持孩子的夢想，父親過世後，他的媽媽和哥哥盧威儒陪著他征戰各國，克服重重困難，創下台灣史上最佳的男子網球第33名的世界排名，也是亞洲繼1995年松岡修造後第一位進入溫布敦八強的亞洲選手，賴清德認為，盧彥勳「台灣一哥」的美名實至名歸。

他說，今天盧彥勳頂著烈日，雖遇強勁對手，仍奮戰到底。盧曾說「我不能輸給我自己，只好全力以赴！」賴清德借來勉勵在場上奮戰的每一位台灣選手。「在場上不要輸給自己，努力的汗水就是你最好的微笑。」盧彥勳選擇將網球生涯的最後一場比賽，獻給台灣代表出戰東京奧運。「謝謝你，台灣的驕傲！」