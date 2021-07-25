教育局指出，盧市長有為補教業發聲，目前已造冊專案送至中央審查，希能在八月初儘速安排補教從業人員接種疫苗。（陳世宗攝）

7／27全國防疫警戒將降至二級，補教業也可以恢復授課，台中市政府因為防範病毒採取最高規格。市議員羅廷瑋說，最終原因還是目前疫苗不足全體市民疫苗接種覆蓋率未達七成，目前台中市政府規定相關從業人員需要必須接種疫苗達14天，或是每3~7天一次自費快篩並上傳至教育局才符合規定。

羅廷瑋說，台中市補教協會及許多補教業者忿忿不平反應，指許多業者配合政府規定已經停業超過二個月，財務出現困難，現在可以復業卻又規定比其他任何一個行業嚴格，非常不公平。也有許多業者陸續反映，當初台中市政府完成補教業人員造冊後有成立一個Line的社群，要回應業者相關問題，但因問題回覆不完竟然直接把社群刪除，令人傻眼。

羅廷瑋指出，目前補教業從業人員接種疫苗的普及率尚低，因此若是按照政府規定復業需要申請，手續比其他縣市繁瑣，未接種疫苗人員又需要每3~7天自費快篩一次，不僅讓業者大呼成受不了開銷。

羅廷瑋表示，他已跟市府反應補教協會的幾個訴求，包括一、儘速安排接種疫苗，二、復業手續從簡，三、建立專線或公告平台。台中市政府教育局也回應，之前盧市長有為補教業發聲，且目前已造冊專案送至中央審查，希望最慢能在八月初儘速安排補教從業人員接種疫苗。

羅廷瑋說，目前造成各個工商團體間爭相爭取疫苗，最大的因素終歸還是台灣的疫苗量不足，請中央政府加速疫苗進口與下放更多疫苗給台中市，才能早日讓大家都能接種疫苗，讓市民安心。